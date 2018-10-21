Более 15 человек погибли в железнодорожной катастрофе на северо-востоке Тайваня
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Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 17 человек погибли в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз" со ссылкой на власти Тайваня.
Еще 80 человек получили травмы.
По данным британских СМИ, поезд, в котором в момент катастрофы находились более 300 человек, сошел с рельсов.
В вагонах могут быть заблокированы от 30 до 40 человек.
Поезд следовал из Тайбэя в Тайдун, расположенный в восточной части Тайваня.
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Интерфакс