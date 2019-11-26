Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 17:18

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее 17 человек стали жертвами теракта, который произошел в сирийском населенном пункте Телль-Халеф вблизи границы Турции и Сирии, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Еще более 20 человек были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.

Минобороны Турции возложило ответственность за теракт на курдских боевиков из числа Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны".

Телль-Халеф находится на западе района Рас-эль-Айн, контроль над которым ранее установили турецкие военные и союзные Анкаре силы сирийской оппозиции.

В минувшую субботу стало известно о теракте в сирийском городе Телль-эль-Абьяд, расположенном близ границы с Турцией и контролируемом турецкими войсками. По информации очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, тогда в результате теракта погибли девять человек, часть из которых - мирные жители.

В Анкаре заявили, что за взрывом стоят формирования курдских боевиков.

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