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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:56 04.07.2018 - 15:56

Берлин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - 17 членов "Идентаристского движения Австрии", включая 10 его лидеров, предстали перед судом австрийского города Грац по ряду обвинений, включая пропаганду расизма, сообщают в среду западные СМИ.

Им предъявлены обвинения в членстве в "преступной организации", в разжигании ненависти, порче имущества, провокационном поведении с целью распространять расистскую идеологию.

По версии прокуратуры, обвиняемые "получали выгоды от растущего в австрийском общества страха перед атаками радикальных исламистов, (поскольку могли - ИФ) связать ислам в целом с террором исламистов, а мусульман - с потенциальными террористами".

В прокуратуре заявили, что, к примеру, в 2016 году обвиняемые ворвались в офис австрийской партии "Зелёные - Зелёная альтернатива" в Граце и поместили на крыше здания плакат с надписью: "Исламизация убивает".

Кроме того, в 2017 году они пробрались на крышу посольства Турции в Вене и развернули плакат, обращенный к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, с призывом забрать турок, проживающих в Австрии.

СМИ напоминают, что в настоящий момент в состав правящий в Австрии коалиции входят консервативная Австрийская народная партия и ультраправая Австрийская партия свободы (АПС): хотя АПС публично выступали против акций "Идентаристского движения Австрии", ряд СМИ смог зафиксировать связи в некоторых областях между двумя этими политическими объединениями.

1аю ар

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