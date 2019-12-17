Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 9:25

Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии направляют 192 тыс. полицейских и военных с целью обеспечить безопасное празднование Рождества и Нового года в этой стране, сообщили во вторник западные СМИ.

"Судя по разведывательным данным, существует потенциальный риск (терактов - ИФ)... так что мы предпринимаем превентивные меры, но также мы готовы и к действиям на опережение", - цитируют СМИ слова представителя полиции Арго Ювоно.

"Только в одной Джакарте будут размещены 10 тыс. сотрудников (правоохранительных органов - ИФ)", - добавил он.

По данным СМИ, усиление режима безопасности также коснется принадлежащей Индонезии Западной Новой Гвинеи, где большинство населения составляют христиане.

СМИ также напоминают, что Индонезия - страна с самой большой численностью мусульман в мире - тем не менее, имеет значительные диаспоры христиан, буддистов и индуистов. Однако в Индонезии периодически происходят нападения экстремистов, и в стране действуют десятки групп, придерживающихся взглядов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

1аю ар

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