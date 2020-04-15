Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - За время пандемии коронавируса в мире Covid-19 выявили у 2 015 197 человек, сообщается на сайте Worldometers, который собирает статистику по коронавирусу.

Болеют коронавирусом в настоящий момент более 1,39 млн человек. Выздоровели более 491 тыс. пациентов, скончались после заражения более 127 тыс. человек.

Больше всего смертей от коронавируса, по-прежнему, в США: там умерли свыше 26 тыс. человек. На втором месте по числу смертей Италия с 21 тыс. умерших. На третьем - Испания, где от коронавируса скончались более 18,5 тыс. человек.

В пятерку стран, где выявлено больше всего заражений, входят США, Испания, Италия, Франция и Германия. В каждой из них подтверждено от 130 тыс. до 614 тыс. случаев заражений. В остальных странах мира пока зарегистрировано меньше 100 тыс. случаев. Однако, в Британии их уже свыше 93 тыс.

В ночь на среду по московскому времени президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса. Трамп выразил надежду на то, ВОЗ согласится провести реформы для повышения эффективности работы.

Также он заявил, что его администрация временно прекращает финансировать организацию, пока в Вашингтоне изучают то, как она реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Это решение уже раскритиковали как в США, так и за рубежом.

Американская Медицинская Ассоциация призвала президента Трампа пересмотреть решение о прекращении финансирования ВОЗ. По ее мнению, "борьба с глобальной пандемией требует международного сотрудничества и опоры на науку и ее данные". Основатель Microsoft Билл Гейтс в среду подверг критике решение президента США, назвав его опасным.

Решение осудили демократы в Конгрессе США. Сенатор Патрик Лихи в своем заявлении, опубликованном на его сайте, отметил, что решение Трампа "имеет такой же смысл, как лишить боеприпасов союзника, когда враг приближается". Как считает другой сенатор-демократ Брайан Шатц, решение президента похоже на "отвлечение внимания". С ним согласилась и член Палаты представителей Конгресса США Карен Басс. По ее мнению, теперь очевидно "абсолютное отречение" Трампа от "международной ответственности и лидерства".

Со своей стороны спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала общественность игнорировать заявления президента Дональда Трампа о пандемии COVID-19 и прислушиваться к мнению экспертов общественного здравоохранения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения. Он заявил, что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на победу в войне с Covid-19.

По его словам, ВОЗ, где работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них, предоставляя инструкции, осуществляя программу обучения, поставляя оборудование и конкретные услуги, позволяющие сохранить жизнь в борьбе с вирусом.

В МИД Китая после заявления президента Дональда Трампа призвали США продолжать выполнять свои обязательства перед ВОЗ. В МИД ФРГ также подвергли критике решение Трампа. В Берлине считают, что лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за решения США приостановить финансирование ВОЗ и призвал сплотиться в борьбе с Covid-19. По его словам, этот шаг нельзя оправдать в то время, когда усилия этой организации нужны, как никогда раньше, чтобы способствовать сдерживанию и облегчению ситуации с пандемией коронавируса.

В то же время, в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением. По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Она выразила надежду, что конференция позволит также "найти одновременно осуществимые и инновационные решения" сложившейся ситуации. Она также сообщила, что Еврокомиссия во взаимодействии с рядом международных партнеров уже приступила к подготовительной работе.

Помимо этого, президент США в ночь на среду заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Другие страны также уже начали или готовятся ослабить связанные с коронавирусом меры. Так, в Дании младшим школьникам позволили вернуться к учебе. Речь идет о школьниках до 5-го класса, также в детские сады смогут вернуться дошкольники. Все дети старше 5-го класса, то есть старше 11-12 лет, продолжат учиться из дома.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские предприятия и компании, вероятно, смогут возобновить работу раньше, чем это предполагалось. Она заявила, что данные указывают на стабилизацию ситуации, но отметила, что возвращение к привычной жизни не должно произойти слишком быстро.

Власти Индии объявили, что с 20 апреля снимут ряд ограничений в сельской местности, чтобы оказать поддержку жителям этих районов на фоне ситуации с распространением коронавируса.

В частности, в этих районах будет разрешено возобновить производство и вновь заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Кроме того, снимут ограничения на строительство, будет разрешена транспортировка товаров внутри страны.

В то же время, фермеры в странах Европы столкнулись с нехваткой сезонной рабочей силы из-за эпидемии коронавируса. Так, в Испании некому собирать клубнику. Из-за объявленных на фоне коронавируса ограничительных мер в Испанию не смогли добраться сезонные работники из Марокко, приезжавшие туда каждый год. Кроме того, к себе на родину вернулись работники из стран Восточной Европы.

Не хватает сезонных работников из других стран и на полях в Германии. Так, по данным "Дойче велле", стране нужно еще 300 тыс. человек для работы на фермах.

Германия ослабила ограничения на пересечение границ, из-за чего в страну отправились граждане Румынии, сообщает издание Euobserver. Так, 9 апреля в аэропорте Клуж-Напока на северо-западе Румынии собралось около 2 тыс. сезонных работников, желающих вылететь в Германию.

В Италии созрела спаржа и клубника, но ограничительные меры также мешают работникам-мигрантам попасть в страну, сообщает издание Politico.

Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Тереза Белланова предложила дать разрешение на работу мигрантам без необходимых для этого документов, чтобы решить проблему с урожаем.

В Южной Корее в среду, несмотря на коронавирус, провели парламентские выборы. Южнокорейская избирательная комиссия предприняла меры, чтобы не допустить распространение коронавируса во время выборов.

Избиратели должны надеть медицинские маски, на входе в участок им замеряют температуру. Им также следует продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки перед голосованием. Чтобы соблюдать правила социального дистанцирования, избирателям рекомендуется стоять на расстоянии не менее 1 метра от других.Власти решили временно отменить правила карантина, чтобы позволить голосовать на выборах в среду самоизолировавшимся.

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