Более 2 тыс. борцов за мир и права человека пришли на демонстрацию в Хельсинки перед саммитом РФ-США
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Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Около 2,5 тыс. человек накануне российско-американского саммита пришли на демонстрацию в столице Финляндии с призывами к борьбе за мир и соблюдению прав человека, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Некоторые демонстранты на Сенатской площади в Хельсинки негативно высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, отмечается в сообщении.
Встреча лидеров США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки. Д.Трамп и Владимир Путин, как ожидается, в ходе переговоров поднимут вопросы о ситуации на Украине, в Сирии, а обсудят проблему ядерного разоружения.
1тэ вш
Интерфакс