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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 15:01 15.07.2018 - 15:01

Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Около 2,5 тыс. человек накануне российско-американского саммита пришли на демонстрацию в столице Финляндии с призывами к борьбе за мир и соблюдению прав человека, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Некоторые демонстранты на Сенатской площади в Хельсинки негативно высказываются в адрес президента США Дональда Трампа, отмечается в сообщении.

Встреча лидеров США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки. Д.Трамп и Владимир Путин, как ожидается, в ходе переговоров поднимут вопросы о ситуации на Украине, в Сирии, а обсудят проблему ядерного разоружения.

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