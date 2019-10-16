Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 10:38

Таллин. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на телефонном заседании в среду приняло решение созвать 1467 резервистов 23-го пехотного батальона на дополнительные учебные сборы Okas 2019 (Колючка 2019).

"Дополнительные учебные сборы носят тренировочный характер, поскольку непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет", - подчеркнули в правительстве.

Сборы начинаются в среду и продлятся до конца недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. Резервисты должны безотлагательно прибыть в походный центр Академии Сил обороны, который находится в Тарту по адресу: Раатусе, 110.

Это уже второй призыв без предупреждения на сборы за последние два дня.

Во вторник правительство на телефонном заседании приняло решение призвать безотлагательно 823-х резервистов из 61-го батальона службы тыла.

Всего на сборы призвано более 2200 военнослужащих запаса.

Отмечается, что в Эстонии впервые призываются резервисты на сборы в течение нескольких дней подряд.

Сборы Okas 2019 проводятся в целях проверки готовности подразделений и действенности цепочки исполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структур быстрого реагирования.

Модель государственной обороны Эстонии основана на армейском резерве, поэтому и в мирное время здесь должны регулярно проходить учения по поддержанию и повышению способности резервных структур к быстрому реагированию.

Силы обороны регулярно призывают резервистов и на более масштабные учения, такие, как Siil (Еж) и Кеvadtorm (Весенний шторм), со сроком предварительного извещения в 120 дней.

***/ дм мф

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