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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 15:30 10.07.2018 - 15:30

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В Забайкалье остаются подтопленными паводком восемь поселков с населением порядка 2 тыс. человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, в Забайкальском крае пик паводка пройден на реках Чита, Нерча и Коренга. С утра уровень воды у дамбы на реке Чита снизился на 6 см и сейчас составляет 399 см.

"Незначительный подъем уровня воды наблюдается ниже по течению рек Шилка и Витим. Это вызвано смещением волны дождевого паводка. Сегодня до исхода суток осадки не прогнозируются. Всего в настоящий момент на территории пять муниципальных образований подтоплены восемь населенных пунктах, в которых находится 200 жилых домов. В зоне подтопления проживают около 2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

С начала дождевого паводка из населенных пунктов заблаговременно были отселены более 500 человек, в том числе 65 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся более 130 человек, остальные - у родственников и знакомых. Всего в регионе развернуто 13 пунктов временного размещения, способных принять более 2500 человек. Временно приостановлена деятельность четырех летних оздоровительных лагерей. Дети доставлены к местам проживания и переданы родителям.

В ликвидации последствий паводка и оказании помощи жителям подтопленных населенных пунктов задействованы около 800 человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 300 человек и свыше 50 единиц техники. В течение двух дней, 9 и 10 июля, в регион прибыла дополнительная группировка спасателей: 170 сотрудников МЧС России из Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.

Спасатели распределены в пострадавшие от паводка районы и помогают жителям эвакуироваться, спасать от воды имущество и домашний скот. Людей из затопленных территорий перевозят на лодках и доставляют в пункты временного размещения или к родственникам.

В составе аварийно-восстановительных бригад, которые сейчас уже сформированы в тех, населенных пунктах, где вода уже отступила, спасатели оказывают адресную помощь населению: доставляют продукты питания, откачивают воду, расчищают территории домовладений и контролируют состояние гидротехнических сооружений.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе находится на контроле: на местах проводится проверка водозаборов и колодцев.

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