Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 15:08

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 2,8 тыс. человек покинули пригороды ливийской столицы Триполи в результате наступления ливийской освободительной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара, сообщает в понедельник британская телерадикорпорация BBC со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

На прошлой неделе ливийская национальная армия начала наступление на Триполи. По последним данным, число погибших в ходе военной операции в районе Триполи составило 32 человека, а еще около 50 получили ранения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1бф аю

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