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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 5:22 27.06.2018 - 05:22

Алеппо. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Более 20 тыс. человек вернулись в свои дома в юго-западной части провинции Алеппо после освобождения этих мест от боевиков, сообщил местный шейх Абдулла Дандаль.

"Так как я являюсь старейшиной этого района юго-западной части провинции Алеппо, принял решение работать совместно с российским Центром по примирению. Два раза в неделю мы собираемся в региональном правительстве совместно с властями провинции и представителями России и обсуждаем, как идут работы по восстановлению и возвращению беженцев. Решения принимаются незамедлительно. В результате в свои дома уже вернулись 20 тысяч человек", - сообщил журналистам шейх Абдулла Дандаль.

Люди, жившие здесь, вынуждены были покинуть свои дома около семи лет назад - когда сюда пришли боевики. После освобождения территории сирийское правительство при помощи российских военных ведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

гс

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