Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 22:24

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Число летальных исходов после заражения коронавирусом COVID-19 в США в субботу превысило отметку в 20 тыс., сообщает портал Worldometers, отслеживающий эту статистику.

Так, в настоящее время в США зафиксировали смерть 20 304 пациентов с коронавирусом. В общей сложности заразились более 524 тыс. жителей США. Оба показатели - самые высокие в мире на данный момент.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такие показатели - во многом следствие того, что в его стране намного активнее проверяют население на наличие коронавируса. По его мнению, наверняка есть страны, в которых реальное число заболевших больше, чем в США.

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