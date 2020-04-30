Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее 21 человека погибли на западе Мексики от отравления ликером, сообщают испаноязычные СМИ.
Еще 35 человек пострадали, из них 13 госпитализированы в тяжелом состоянии.
Случаи отравления начали происходить с субботы. Инциденты зафиксированы сразу в двух муниципалитетах мексиканского штата Халиско.
Пострадавшие жаловались на ухудшение и даже потерю зрения, сильную боль в животе, затруднение дыхания и конвульсии.
По данным медицинских служб штата, все пациенты, попавшие в больницы, употребляли алкогольный напиток на основе тростникового сахара, изготовленный в штате Мичоакан.
Около 700 литров этого ликера полиция изъяла для проверки, которая показала "высокую концентрацию" метанола.
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