Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 8:48

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее 21 человека погибли на западе Мексики от отравления ликером, сообщают испаноязычные СМИ.

Еще 35 человек пострадали, из них 13 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Случаи отравления начали происходить с субботы. Инциденты зафиксированы сразу в двух муниципалитетах мексиканского штата Халиско.

Пострадавшие жаловались на ухудшение и даже потерю зрения, сильную боль в животе, затруднение дыхания и конвульсии.

По данным медицинских служб штата, все пациенты, попавшие в больницы, употребляли алкогольный напиток на основе тростникового сахара, изготовленный в штате Мичоакан.

Около 700 литров этого ликера полиция изъяла для проверки, которая показала "высокую концентрацию" метанола.

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