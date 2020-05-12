Дубай. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее 24 человек погибли, еще 68 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на церемонии похорон в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает во вторник афганский телеканал Tolo News.
По данным представителя губернатора штата, число жертв может возрасти, поскольку многие раненые сейчас в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в ходе похорон начальника местной полиции, который скончался накануне из-за сердечного приступа. На его похороны пришли тысячи людей.
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