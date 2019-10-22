Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 14:47

Мадрид. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 22 человек погибли в результате протестов в городах Чили за несколько дней протестов, вызванных повышением цен на проект в столичном метрополитене, сообщает во вторник чилийская газета "Терсера" со ссылкой на представителя МВД страны.

В то же время, по его словам, масштабы беспорядков снижаются.

Ранее транспортники чилийской столицы Санттьяго объявили, что тарифы на проезд в метрополитене и в автобусах города вернутся на уровень до повышения.

В Чили с 14 октября продолжаются массовые беспорядки, к которым привело повышение цен на проезд в метро Сантьяго на 30 песо (примерно 30 рублей). Манифестанты громят станции метро, поджигают автобусы и машины. Не менее восьми человек погибли в ходе акций протеста в чилийской столице.

Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками. На улицы выведены подразделения армии и полиции.

Сообщается о задержании 180 человек.

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