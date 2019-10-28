Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 8:32

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Более 200 тыс. жителей северных округов штата Калифорния в США эвакуируют из-за усиливающихся лесных пожаров, сообщает в понедельник информационное агентство Associated Press.

По официальным данным, в результате пожара выгорела площадь 220 квадратных километров, порядка 80 тыс. зданий находятся в зоне риска.

Власти Калифорнии заявили, что на данный момент во время тушения пожаров пострадали как минимум двое пожарных.

В воскресенье губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории Калифорнии. В 43 из 58 округов штата объявлен красный уровень опасности.

По словам губернатора, пожары, которые всегда бушуют в Калифорнии в октябре, в этом году представляют особую угрозу. Это связано с сильным ветром. Ситуация усугубляется в связи с тем, что коммунальные предприятия, пытаясь защитить свое оборудование от возгорания, подают электричество нерегулярно.

Без света в штате на западном побережье США остаются более 500 тыс. человек. Коммунальные службы предупреждают, что это число может возрасти до 1 млн человек.

Подача электроэнергии была прекращена в рамках специальных мер по отключению электричества для предотвращения распространения лесных пожаров.

Массовые отключения электроэнергии затронули, главным образом, Сакраменто, Долину Напа и ряд районов Сан-Франциско.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался на прошлой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га.

Повышенная угроза опасности лесных пожаров по-прежнему сохраняется как для южных, так и северных районов Калифорнии.

1ка эф

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