Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 20:42

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Число зафиксированных в мире случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19 превысило 200 тыс., сообщает сайт Worldometer, отслеживающий эти данные.

По его информации, в общей сложности зафиксировано почти 2,9 млн случаев заражения. Около 825 тыс. человек уже успешно завершили курс лечения.

При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего числа заражений - на самом деле не точные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В реальности же это число - существенно выше.

1во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!