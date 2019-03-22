Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 10:20

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Более 200 тыс. человек считаются пропавшими без вести после того, как на юго-восток Африки обрушился мощный циклон, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

В заявлении этой международной организации указывается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Мозамбике и Зимбабве.

В Twitter-аккаунте МККК размещена ссылка на сайт, на котором опубликован список людей, которые числятся пропавшими без вести. На сайте предлагается оформить заявку об исчезновении человека, или же, наоборот, - сообщить о том, что человек из списка жив.

В МККК отметили, что, вероятно, число пропавших без вести увеличится после того, как будет восстановлено электричество в пострадавших от циклона районах, поскольку это позволит местным жителям сообщать властям о ситуации, в частности, используя интернет.

Ранее сообщалось, что число жертв циклона в трех странах - Зимбабве, Малави и Мозамбике - оценивается в 300 человек, причем 200 - только в Мозамбике. Этот список продолжает расти. Во все эти страны циклон принес с собой масштабные разрушения инфраструктуры, десятки тысяч человек лишились своих домов.

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