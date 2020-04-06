Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:21

Берлин. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Свыше 205 тысяч человек вернулись в ФРГ из-за пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД ФРГ.

"С того момента, как была объявлена акция, более 205 тысяч путешествующих смогли вернуться в Германию. Там, где была возможность вернуться собственными силами, ее нужно было использовать", - сообщили в ведомстве.

В России специальная акция по возвращению граждан ФРГ на родину не проводится, она проводится, например, в Индии, и Новой Зеландии.

Информация для находящихся в России граждан ФРГ размещена на сайте посольства Германии в РФ.

1тф др

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