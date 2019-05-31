Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 19:27

Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Сотни тысяч мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщило в пятницу турецкое издание "Сабах".

Верующие с утра прошли через блокпосты армии обороны Израиля между Западным берегом реки Иордан и Иерусалимом.

"Дороги в районе старого города были перекрыты для транспорта, солдаты впускали в Иерусалим лишь автобусы с желающими совершить молитву", - говорится в сообщении газеты.

Издание со ссылкой на Управление исламских фондов Иерусалима отмечает, что, молитву в мечети Аль-Акса совершили 260 тыс. мусульман.

1кю ар

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