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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:49 10.10.2018 - 16:49

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Директор Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг в среду заявил, что около 3 тыс. сотрудников агентства находятся в состоянии повышенной готовности для проведения поисково-спасательных операций в связи с приближением урагана "Майкл" к побережью Флориды.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс" также в ведомстве сообщили, что в районе военно-воздушной базы "Максвелл" в штате Алабама и в районе Атланты были созданы зоны, где эвакуированные из опасных районов смогут получить предметы первой необходимости.

Б.Лонг добавил, что игнорировать оповещения об эвакуации в опасных районах неразумно, поскольку те люди, "кто сталкивается со штормом, к сожалению, редко переживают это, чтобы рассказать об этом другим".

Губернатор Флориды Рик Скот в свою очередь заявил, что последствия урагана "Майкл", который может стать самым разрушительным в истории штата, будут ужасными.

На фоне приближения урагана "Майкл" около 400 тыс. человек получили предписание об эвакуации.

Предварительно ущерб от стихии оценивается в $16 млрд.

Ожидается, что ураган достигнет побережья штата Флорида в ближайшие часы.

Ранее он усилился больше ожиданий - до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра достигла 233 км/ч. Если она усилится до отметки примерно 250 км/ч в час, ураган будет переведен в пятую, самую разрушительную категорию.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены до штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

"Такой ураган можно увидеть раз в жизни. Ветер такой силы может повалить любое дерево или строение на своем пути", - отметил метеоролог AccuWeather Inc. Бретт Рэтберн.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии.

1бф аю

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