Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 0:54

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 3,5 млн, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику.

Так, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3 560 911.

При этом более 1,15 млн из этих пациентов уже завершили курс лечения. А 248 048 человек скончались от последствий заражения.

Медики неоднократно отмечали, что данные по числу заражений являются очень относительными: речь идет лишь об официально выявленных случаев. Реальное число заражений может быть на порядок выше.

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