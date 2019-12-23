Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 9:07

Мадрид. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 30 человек погибли в ходе беспорядков на минувших выходных в тюрьмах Гондураса, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В тюрьме в Эль-Порвенире произошли драки между заключенными в воскресенье. В результате там погибли 16 человек, еще около 10 пострадали. По некоторым данным, конфликт начался во время приема пищи, в качестве оружия заключенные использовали ножи.

В ночь на субботу беспорядки произошли в другой тюрьме, расположенной в районе города Тела. Группа заключенных, вооруженных оружием, напала на другую группу арестантов, началась драка. Жертвами тогда стали 18 человек, еще 16 пострадали.

Ранее президент страны Хуан Орландо Эрнандес после серии беспорядков принял решение передать контроль армии и полиции над управлением 27 тюрем. Отмечается, что эти 27 мест содержания лиц, лишенных свободы, в настоящее время переполнены, в них содержатся около 21 тыс. заключенных.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!