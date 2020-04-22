Токио. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Тесты 34 членов экипажа итальянского круизного лайнера Costa Atlantica показали положительный результат на новый тип коронавируса, сообщило в среду правительство префектуры Нагасаки.
Первоначально заражение COVID-19 было подтверждено у одного из членов экипажа. После чего было принято решение проверить еще 56 человек, тесно контактировавших с ним.
Тесты 23 дали отрицательный результат на коронавирус, а 33 - положительный.
На борту круизного лайнера, экипаж которого насчитывает 623 человека, пассажиров нет.
Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть Японию в конце апреля.
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