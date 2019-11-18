Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 8:25

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Около 33 тыс. домохозяйств во французском регионе Рона-Альпы по-прежнему лишены электричества после сильных снегопадов, сообщил в понедельник телеканал RTL.

На прошлой неделе снегопады обрушились на юго-восток Франции, в частности, на департаменты Дром, Изер и Ардеш.

В результате непогоды в Изере на минувшей неделе погибли три человека,

63-летний мужчина скончался после того, как на него упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Кроме того, 27-летний мужчина получил травмы, он госпитализирован. Еще двое отравились насмерть угарным газом.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!