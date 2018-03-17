Более 30 тыс. человек покинуло Восточную Гуту в субботу, люди продолжают выходить - генерал Золотухин
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Хаммурия (Сирия). 17 марта. ИНТЕРФАКС - Более 30 тыс. человек вышло из Восточной Гуты в субботу через пункт пропуска в Хаммурии, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"К настоящему моменту вышло более 30 тыс. человек, люди продолжают выходить", - сказал В.Золотухин.
Вш+
Интерфакс