Париж. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы задержали в Париже 31 участника очередной акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу газета "Фигаро".
О каких-либо значительных происшествиях не сообщается. В районе Елисейских полей, где манифестация была ранее запрещена, протестующих нет.
На площади Данфер-Рошро, с которой должно начаться шествие демонстрантов, собралось несколько десятков человек, отмечает газета.
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.
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