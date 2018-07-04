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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 8:11 04.07.2018 - 08:11

Гонконг. 4 июля. ИНТЕРФАКС - 31 человек погиб, когда паром с пассажирами на борту затонул в минувший вторник недалеко от индонезийского острова Сулавеси, сообщили власти в среду.

Трое считаются пропавшими без вести, сохраняется надежда, что они находятся во внутренних помещениях парома.

Когда паром начал тонуть, капитан направил судно к берегу, до которого было 200-300 метров.

Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члена экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти. Поиск еще троих продолжается.

Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек. Об окончании поисковой операции власти Индонезии объявили ранее во вторник.

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