Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 1:02

Пекин. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - В минувшую субботу 310 жителей провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса нового типа, были чартерными рейсами китайских авиакомпаний доставлены на родину из-за рубежа, сообщили местные СМИ.

Ранее МИД КНР проинформировал, что правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей Уханя и всей провинции Хубэй.

Как сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, это решение принято в связи с тем, что "что жители провинции Хубэй и особенно города Уханя, находящиеся за рубежом, сталкиваются с практическими трудностями".

В субботу жители Хубэя были доставлены из Таиланда, Малайзии и Японии тремя чартерными рейсами.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!