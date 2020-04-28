Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 1:50

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 300 российских граждан вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на родину рейсом авиакомпании "Аэрофлот", из них 19 школьников и около 70 больных и пожилых людей.

"Общее количество пассажиров оценивается где-то в 320 человек", - сообщил журналистам пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Он пояснил "Интерфаксу", что при формировании списков особое внимание уделялось так называемому "гуманитарному списку" - пожилым и больным людям, а также школьникам, которые участвовали в образовательных программах в США.

"Представители Генконсульства все время находились в аэропорту, оказывали содействие, разъясняли ситуацию гражданам", - рассказал Топольский.

В свою очередь президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил "Интерфаксу" о 19 вылетевших школьниках.

"Мы проводили 19 школьников. Все они зарегистрировались успешно, добрались до Нью-Йорка, прошли регистрацию. Мы встречали их в разных аэропортах и терминалах, кому-то предоставили ночлег", - сообщил Кочан.

По его словам, удалось также посадить на рейс всех нуждающихся в экстренной эвакуации - пожилых людей, больных, в том числе которым требуется срочная медицинская помощь.

"Мы помогаем посольству РФ в США формировать "гуманитарные списки" людей, которые нуждаются в эвакуации, стараемся сделать все возможное, чтобы они попали на рейс. Более 70 таких людей, которые к нам обратились, вылетело сегодня", - отметил он.

"Готовы всем помогать и дальше, пока ситуация не разрешится", - добавил Кочан.

Boeing 777-300 "Аэрофлота" имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Рейс SU103 Нью-Йорк- Москва авиакомпании "Аэрофлот" вылетел вовремя в 19:20 по местному времени (29 апреля, 02:20 мск), сообщается на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Это уже третий по счету вывозной рейс из США в Россию: 7 и 14 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В этот раз на борт смогли попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской области.

Ожидается, что борт приземлится в аэропорту "Шереметьево" (SVO) в 11:45 по мск. Для возвращающихся граждан властями регионов и Роспотребнадзором будут организованы специальные бесплатные трансферы до места фактического проживания.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что рейс в Москву из Нью-Йорка "формировался непросто".

"Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ. Мы пытаемся собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов.", - сказал он журналистам накануне.

При этом Антонов подчеркнул, что, "к сожалению, с рейсом не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США".

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - заявил он.

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