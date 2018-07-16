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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 21:52 16.07.2018 - 21:52

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Число людей, встречающих в Загребе возвращающуюся на родину сборную Хорватии по футболу - серебряного призера Чемпионата мира 2018 года, превысило 300 тыс., передает в понедельник хорватский телеканал HRT.

По данным местной полиции, на центральной площади хорватской столицы - Площади Бана Йосипа Елачича - собралось около 110 тыс. человек.

При этом еще около 200 тыс. человек выстраивались вдоль дорог, по которым следовал маршрут спортсменов из аэропорта.

Тем временем, собравшиеся на Площади Бана Йосипа Елачича размахивают флагами и поют. На площади установлена сцена для выступлений.

Ранее местные СМИ сообщали, что футбольные фанаты и желающие поблагодарить спортсменов за выход в финал чемпионата начали собираться на этой площади еще с утра понедельника.

В ходе ЧМ-2018 сборная Хорватии впервые вышла в финал чемпионата мира.

Однако в финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.

1аю тг

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