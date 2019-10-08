Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 13:30

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Британская полиция задержала накануне в Лондоне более 300 человек в ходе протестов экологических активистов, сообщают во вторник британские СМИ.

Ранее сообщалось о задержании 130 человек.

Во вторник на второй день демонстраций экоактивистов движения "Extinction rebellion" (XR) на улицы британской столицы вышли около 30 тысяч человек. Они планируют продолжать перекрывать дороги по всему городу.

Многие активисты провели ночь на вторник на улицах Лондона.

Акцию, которая началась 7 октября, планируется проводить в течение двух недель. Демонстрации были заявлены в 60 городах, в частности, в Вене, Берлине, Праге, Афинах, Дублине, Амстердаме, Мадриде, Риме, Рио-де-Жанейро, Токио, Стамбуле и Сиднее. Демонстрации в защиту климата проходят второй день более чем в 60 городах по всему миру.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

1ка аю

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