Более 300 человек пострадали в результате столкновения поездов в ЮАР
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Лондон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед пресс.
При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы.
Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.
1вл аю
Интерфакс