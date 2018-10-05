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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 10:00 05.10.2018 - 10:00

Лондон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед пресс.

При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы.

Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.

1вл аю

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