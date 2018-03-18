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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 22:31 18.03.2018 - 22:31

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В российском генконсульстве в Хьюстоне, штат Техас, к 16:00 по местному времени (к 00:00 мск 19 марта) на выборах президента РФ проголосовали более 300 человек.

"По состоянию на 16:00 в Хьюстоне проголосовало 325 человек", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" российской дипмиссии.

Там отмечается, что "с учетом досрочных голосований на избирательном участке 8277 приняли участие 743 человека".

Участок в генконсульстве РФ в Хьюстоне открыт с 8 утра (16:00 мск) до 20:00 по местному времени (04:00 мск 19 марта).

Кроме того, на территории США избирательные участки открыты в генконсульстве РФ в Нью-Йорке, нью-йоркском районе Бруклин в кафе"Village", посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульстве в Сиэтле (штат Вашингтон).

Йф гс

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