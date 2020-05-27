Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 10:28

Лондон/Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Более 350 тыс. человек по состоянию на утро среды скончались от коронавируса в мире сообщает сайт Worldometers, который собирает подобную статистику.

Согласно его информации, порядка 352 тыс. человек, заразившихся COVID-19, скончались к настоящему моменту.

Выздоровели, согласно данным сайта, уже более 2,4 млн человек. Заражение за все время пандемии выявили у 5,6 млн человек в мире.

На первом месте по числу заражений остаются США (более 1,7 млн зараженных), с большим отрывом за ними следуют Бразилия (394 тыс.) и Россия (370 тыс.).

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