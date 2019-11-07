Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 10:35

Стокгольм. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее 4120 британцев получили в 2019 году подданство Швеции, что стало абсолютным рекордным показателем, пишет в четверг портал The Local.

По данным миграционного агентства Швеции, только в октябре более 1,2 тыс. подданных Великобритании получили шведские паспорта.

Агентство отметило, что заявления от британцев, которые захотели получить подданство Швеции из-за затянувшегося процесса выхода Соединенного Королевство из ЕС, рассматривались в первую очередь. На данный момент, заявки обрабатываются в среднем за 259 дней.

"С этой весны Миграционное агентство приняло решение, которое гласит, что дела, связанные с возможным Brexit, должны быть приоритетными...", - заявили в агентстве.

Так британцы стали второй по величине этнической группой, которые получили шведское подданство в этом году. Британских подданных опередили лишь сирийцы, почти 25 тыс. которых получили в период с 1 января по 1 ноября 2019 года шведские паспорта. Однако британцы обогнали выходцев из Афганистана (2264) и Сомали (3069).

В прошлом году лишь 1305 британцев получили подданство Швеции. Их количество резко возросло с приближением даты выхода Великобритании из ЕС, который запланирован на 31 января 2020 года.

Борис Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Однако британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить о новой отсрочке Brexit.

1ка ар

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