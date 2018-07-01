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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 8:36 01.07.2018 - 08:36

Дели. 1 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция.

Трагедия произошла в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

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