Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - полиция
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дели. 1 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция.
Трагедия произошла в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.
Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.
1гк пч
Интерфакс