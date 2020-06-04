Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 11:40

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Примерно четверо французов из десяти (41%) заявляют, что понесли потери в результате экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, следует из анализа покупательской способности населения, опубликованного финансовой группой Cofidis.

"И это особенно сильно выражено в профессиях, которые останавливали свою деятельность или переходили на частичную безработицу", - сообщил в четверг, комментируя эти цифры в интервью телеканалу BFMTV, директор Cofidis по маркетингу Матье Эскапри.

Он пояснил, что это касается в первую очередь "наиболее хрупких" категорий - мелких коммерсантов и предпринимателей, рабочих. Кризис, по его словам, "еще более подорвал состояние и без того уязвимых слоев".

При этом эксперт указал на "двухскоростные последствия" кризиса. По данным исследования, 75% более состоятельных французов, доход которых составляет не менее 3 тыс. евро в месяц, считают, что кризис их не затронул.

Явное большинство французов полагает, что их покупательская способность не улучшится в ближайшие месяцы. Таковых, по данным Cofidis, почти 80%.

По мнению 62% опрошенных, их финансовое положение будет ухудшаться. Обеспокоены своим профессиональным будущим 48%.

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