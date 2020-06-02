Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 8:41

Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - 426 заключенных, которых освободили власти Афганистана в рамках обмена пленными с движением "Талибан" (запрещено в РФ), не имели отношения к талибам, сообщает во вторник телеканал Tolo news.

По словам бывшего командира "Талибана" Саида Акбара Агхи, "освобожденные заключенные, которые утверждали, что находятся в списке (лиц, предназначенных к обмену - ИФ), были уголовными преступниками".

Всего, напоминает Tolo news, афганское правительство сообщало ранее об освобождении 2 710 талибов. Между тем, в Кабуле пока не прокомментировали информацию о предполагаемой ошибке при обмене пленными.

Процесс обмена военнопленными между правительством Афганистана и движением "Талибан" осуществляется в соответствии с условиями соглашения, подписанного делегацией США и талибами в конце февраля в Катаре. Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Процесс освобождения заключенных талибов стартовал в конце марта. В свою очередь "Талибан" сообщал о передаче властям Афганистана 420 бойцов афганских войск, однако в Кабуле отмечали, что не все эти люди имеют отношение к правительственным силам.

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