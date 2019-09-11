Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 9:48

Токио. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотни тысяч домов близ Токио до сих пор лишены электричества после мощного тайфуна "Фасай", который обрушился на столичную префектуру Тиба в начале этой недели, сообщило в среду японское издание "Майнити симбун".

По данным токийской электроэнергетической компании, перебои в подаче электроэнергии затронули около 430 тыс. домохозяйств в префектуре Тиба.

Сообщается, что цель полностью возобновить подачу электроэнергии до конца дня, вероятно, не будет достигнута из-за грозы и ограниченной видимости в темное время суток.

Около 20 тыс. домов также лишены водоснабжения.

Накануне сообщалось, что из-за тайфуна работу приостановил токийский международный аэропорт Нарита. Более 17 тыс. пассажиров не имели возможности вернуться из аэропорта домой.

Тайфун "Фасай" обрушился на токийскую префектуру Тиба в понедельник, в результате чего был нанесен ущерб транспортной сети в столичном регионе и произошел массовый сбой подачи электроэнергии.

Около 935 тыс. домохозяйств в крупных районах, включая префектуры Тиба, Ибараки, Канагава и Сидзуока, остались без электричества.

В аэропортах региона отменено более 130 рейсов.

Также погибли трое человек, еще 20 получили травмы.

По данным японского метеорологического агентства, скорость ветра в центре тайфуна достигала 216 км в час.

Ожидается, что тайфун пройдет через регион Канто на востоке и направится в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.

Метеорологическое агентство предупредило о возможных селевых оползнях и наводнениях после сильного дождя.

1ви ар

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