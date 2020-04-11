Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 22:35

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире насчитывается более 400 тыс. человек, успешно завершивших курс лечения от коронавируса COVID-19, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такие данные.

По его информации, к настоящему времени на нашей планете официально зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения, причем 108 178 заболевших скончались, а 400 760 - уже поправились.

Эксперты неоднократно отмечали, что такие данные - довольно относительные, потому что речь идет исключительно об подтвержденных медиками случаях заражения. В реальности же коронавирусом, вероятно, переболело гораздо больше людей.

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