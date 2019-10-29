Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 11:20

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Письмо с требованием предоставить британцам право решать судьбу сделки Лондона и ЕС по Brexit набрало более 402 тыс. подписей, сообщает во вторник издание The Independent.

"Последняя предложенная сделка не сможет реализовать данных в ней обещаний, и она не представляет волю народа...Позвольте нам проверить, хотим ли мы, чтобы такой Brexit продолжался. Позвольте нам решить на референдуме", - говорится в письме.

Открытое письмо создали The Independent совместно с организацией People's Vote, ведущей кампанию за референдум по сделке по Brexit.

На этой неделе ЕС и Великобритания согласовали перенос сроков Brexit на 31 января, хотя премьер-министр Великобритании Борис Джонсон активно выступал против Brexit позже 31 октября.

Теперь Джонсон пытается организовать в стране досрочные выборы, рассчитывая, что новый состав парламента будет более благосклонен к сделке Лондона с Брюсселем по Brexit, и поддержит ее.

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