Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 18:50

Стамбул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в среду, что число вылечившихся от коронавируса в стране превысило 44 тыс. человек, приводит официальные данные агентство "Анадолу".

В то же время за последние сутки в стране диагностировано 2936 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число инфицированных достигло 117589 человек.

89 пациентов с вирусом умерли, общее число летальных исходов преодолело порог в 3 тыс.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 1 по 3 мая будут ограничены возможности передвижения по стране в рамках сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Ранее турецкие власти уже несколько раз применяли такой режим. Последний раз он продлился с 23 по 26 апреля.

Министерство здравоохранения Турции считает такие меры крайне эффективными.

1ка ар

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