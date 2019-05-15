Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 16:18

Иерусалим. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Во время акций протеста на границах сектора Газа в память Дня Накба (Дня катастрофы) в среду более 50 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с военнослужащими армии обороны Израиля, сообщает израильское издание "Джерузалем пост".

Отмечается, что армия обороны Израиля применяет против демонстрантов резиновые и боевые патроны, слезоточивый газ и перечные спреи.

В районе укреплений на границе сектора Газа собралось около 10 тыс. палестинцев, которые ежегодно 15 мая отмечают День Накба - годовщину потери палестинских земель в 1948 году при образовании государства Израиль.

Аналогичные демонстрации проходят также в палестинских поселениях на западном берегу Иордана.

В этот день на палестинских территориях закрыты школы, чтобы ученики могли принять участие в манифестациях.

Издание отмечает, что с палестинских территорий были запущены несколько шаров с зажигательной смесью, которые стали причиной пожаров на полях на израильской стороне.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!