Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 15:20

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне у Белого дома в ходе беспорядков пострадали более 50 сотрудников Секретной службы, сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, имеющих непосредственное отношение к силам, защищающим Вашингтон, участники беспорядков кидали в сотрудников Секретной службы бутылки и емкости с зажигательной смесью в парке Лафайет, расположенном рядом с Белым домом.

По данным министерства юстиции, агенты Федеральной службы маршалов США и Управления по борьбе с наркотиками направлены на помощь Национальной гвардии и местной полиции для участия в операциях по обеспечению безопасности на улицах Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу пришлось скрываться в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне произошли протесты в связи с гибелью от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным газеты New York Times президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером попытались отодвинуть металлические заграждения у ворот Белого дома. Телеканал CNN добавляет, что он оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Кроме того, отмечалось, что в районе парка Лафайет протестующие устроили поджоги, в частности, участники беспорядков подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна.

По данным полиции, поджог был устроен в подвальном помещении церкви.

Отмечается, что кто-то сорвал американский флаг, который находился у церкви и, вероятно, бросил его в огонь, разбив при этом окно в здании. Кроме того, стены церкви были исписаны граффити "Дьявол находится на той стороне улицы".

Как сообщает газета The Washington Post, пожарные вскоре ликвидировали возгорание.

Епископ Епископальной Епарихии Вашингтона Марианн Будде сообщила, что возгорание произошло в помещении церковной начальной школы. По ее словам, никто из служащих церкви не находился в здании во время пожара.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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