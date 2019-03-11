Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 3:46

Токио. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Около 52 тыс. человек все еще остаются в эвакуации после мощного землетрясения и цунами, приведших к аварии на АЭС "Фукусима-1" восемь лет назад.

"Хотя число эвакуированных уменьшилось с пиковых 470 тыс. человек, тем не менее, около 52 тыс. человек все еще не вернулись в родные города после землетрясения магнитудой 9 баллов, произошедшего в регионе 11 марта 2011 года", - сообщает газета The Mainichi.

Ранее агентство Киодо отмечало, что около 1,3 тыс. человек будут оставаться во временных жилищах в эвакуационных зонах и впредь из-за задержек в строительстве нового жилья и финансовых проблем.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибло 15 тыс. 897 человек и 2 тыс. 553 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Наиболее пострадали префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима.

Память погибших жители страны почтут в понедельник в 14:46 (8:46 по мск) в Национальном театре в Токио - время, когда произошло землетрясение.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий катастрофы понадобится 30-40 лет. В частности, работы по удалению радиоактивного мусора и расплавленного топлива из трех поврежденных реакторов начнутся в 2021 году.

1вз вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!