Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 15:47

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Обрушение нефритодобывающей шахты на севере Мьянмы могло привести к гибели более 50 человек, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, из-под завалов извлекли тела трех человек, еще 51 считается пропавшим без вести. Они находится на глубине примерно 30 метров.

В настоящее время на месте проводится спасательная операция.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе городе Факант в штате Качин. Также под завалами глины оказалось горнодобывающее оборудование.

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