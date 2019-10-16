Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 1:00

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 52 человек пострадали в результате акций протеста в городах Каталонии в среду вечером, сообщает в четверг со ссылкой на местную медицинскую службу интернет-портал испанской газеты "Паис".

По данным собеседников издания, 32 пострадавших - в Барселоне, 10 человек - в Лейде, пятеро - в Жироне. Пострадавшие также есть в городах Сильс, Саллент, Манреса и Таррагона.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, он поступил в больницу с черепно-мозговой травмой.

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщил ранее испанский телерадиоканал РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступили сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в ночь на четверг обратился к жителям этого испанского автономного сообщества с настоятельным призывом прекратить бесчинства. "Это должно быть незамедлительно прекращено", - приводит его слова испанский телерадиоканал РТВЕ.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Нынешний протест - уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также

может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

1ар ют

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