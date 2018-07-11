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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:33 11.07.2018 - 16:33

Мадрид. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Португалии в среду задержали 52 членов байкерского клуба "Ангелы ада" в ходе масштабной операции в нескольких городах страны, пишет в среду газета "Диариу ди Нотисиаш".

Так, в операции задействованы более 450 полицейских, включая сотрудников антитеррористических подразделений, которые уже провели рейды в более чем 80 жилых домах в таких городах, как Лиссабон, Порту, Сетубал, Алмада и Фару. Полиция не исключает, что к вечеру число задержанных может возрасти.

Причина задержания байкеров не сообщается, однако в полиции заявили, что некоторые из них являются "чрезвычайно опасными" личностями, преступниками с многолетним опытом, ранее уже попадавшими под арест.

Португальские полицейские провели эту операцию за неделю до ежегодного слета байкеров в Фару, городе на юге стране, куда должны прибыть тысячи байкеров со всей Европы.

Рейды связаны с рядом расследований, ведущихся в отношении байкеров с 2016 года, когда следователи начали связывать между собой происходившие случаи насилия с участием представителей этого движения.

Одно из них касается мартовского нападения членами "Ангелов ада" на представителей конкурирующего байкерского клуба и их товарищей среди неонацистов. Следователи полагают, что в том случае шла речь о борьбе за власть между группировками. Нападение произошло в одном из ресторанов близ Лиссабона, несколько человек получили травмы.

Португальский филиал "Ангелов ада" открылся в 2002 году, он находится в Порту.

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