Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 11:04

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько сотен американских военных в понедельник прибыли на некоторые базы на севере Сирии, с которых они ушли перед началом турецкой операции "Источник мира", сообщает межарабийский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на близких к сирийской оппозиции наблюдателей.

По их данным, речь идет о более 500 военных. Среди прочего, они вернулись на занимаемые ранее позиции между населенными пунктами Таль-Тамр и Таль Байдар.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Наблюдатели отмечают, что в течение последних пяти дней американские военно-транспортные самолеты доставляли на аэродром близ сирийского города Кобани оборудование и транспортные средства для военнослужащих. Кроме того, согласно их информации, на сирийскую территорию в ночь на понедельник прибыли две колонны американской техники, состоявшие в общей сложности из 85 транспортных средств.

В субботу иракский телеканал "Рудау" сообщил , что американские военные с территории Ирака вернулись в Сирию и направляются в сторону Дейр-эз-Зора. Однако информации о том, куда именно в итоге прибыла эта группа, не поступало.

Ранее в октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак. Тогда он сказал, что с Ираком согласована отправка более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию.

Кроме того, сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Эспер в минувшую пятницу заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

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