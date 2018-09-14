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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:07 14.09.2018 - 17:07

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 475 тыс. домов и предприятий в американском штате Северная Каролина и еще 32 тыс. в Южной Каролине остались без света после того, как ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, сообщает в пятницу британская газета "Гардиан".

В руководстве энергетической компании Duke Energy - основной в этом районе США - заявили, что не планируют отправлять специалистов для восстановления подачи электроэнергии до тех пор, пока ураган не утихнет.

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что "Флоренс" будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. Жителям районов, которые затронуты стихией, грозят проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.

Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США ранее в пятницу.

В минувшую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

1тэ аю

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