Более 500 тыс. домов и предприятий в Северной и Южной Каролине остались без электричества из-за урагана "Флоренс"
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Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 475 тыс. домов и предприятий в американском штате Северная Каролина и еще 32 тыс. в Южной Каролине остались без света после того, как ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, сообщает в пятницу британская газета "Гардиан".
В руководстве энергетической компании Duke Energy - основной в этом районе США - заявили, что не планируют отправлять специалистов для восстановления подачи электроэнергии до тех пор, пока ураган не утихнет.
В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что "Флоренс" будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. Жителям районов, которые затронуты стихией, грозят проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.
Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США ранее в пятницу.
В минувшую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.
1тэ аю
Интерфакс